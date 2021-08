Bob Jungels meldet sich nach einer mehrmonatigen Verletzungspause zurück. Der 28-Jährige startet bei der SkodaTour de Luxembourg.

Radsport

Bob Jungels feiert Comeback in Luxemburg

Fast drei Monate nach seiner Operation wird Bob Jungels am 14. September sein Comeback feiern. Der Ag2r-Profi geht bei der SkodaTour de Luxembourg an den Start.

„Irgendwann knickt auch der stärkste Charakter ein“ Bob Jungels spricht über die vergangenen Monate, die den Radprofi körperlich und psychisch auf so manche Probe gestellt haben.

Jungels musste zuletzt aufgrund einer Endofibrose lange pausieren. Sein bis dato letztes Rennen war die Tour de Suisse im Juni. Nun wird der Luxemburger seine Form vom 14. bis zum 18. September in der Heimat testen.

„Mein Ziel ist es, Selbstvertrauen zu tanken. Außerdem möchte ich, dass mir die Rennen wieder Spaß bereiten, bevor ich zeigen will, was ich in der nächsten Saison leisten kann“, sagt der 28-Jährige.

Zuletzt sprach Jungels im Interview offen über die schwere Zeit.

