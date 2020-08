Bob Jungels hat sich auf der dritten Etappe des Critérium du Dauphiné als Ausreißer versucht. Ein Italiener war am Ende schneller als alle anderen.

Radsport: Ausreißer Jungels am Schlussanstieg gestellt

Bob Jungels hat sich auf der dritten Etappe des Critérium du Dauphiné als Ausreißer versucht. Ein Italiener war am Ende schneller als alle anderen.

Bob Jungels hat sich auf der dritten Etappe des Critérium du Dauphiné vorne gezeigt. Der Luxemburger Meister riss auf den 157 km mit zwei schweren Steigungen aus, wurde aber am letzten Anstieg von den Favoriten gestellt.

Neun Fahrer bildeten die Ausreißergruppe des Tages, neben Jungels waren unter anderem auch Davide Formolo (I/UAE) und Sören Kragh Andersen (DK/Sunweb) dabei. An der 17 km langen Steigung des Col de la Madeleine, dessen Gipfel sich 52 km vor dem Ziel befand, fiel die Gruppe auseinander. Formolo überquerte den Gipfel alleine, quälte sich die Schlusssteigung hinauf und schaffte es tatsächlich, als Erster über die Ziellinie in Saint-Martin-de-Belleville zu fahren.

Davide Formolo rettete seinen Vorsprung ins Ziel. Foto: AFP

Die ersten Favoriten kamen mit 33'' Rückstand an. Der Gesamtführende Primoz Roglic (SLO/Jumbo) ließ nichts anbrennen und holte sich als Zweiter noch sechs Bonussekunden. Dritter wurde Thibaut Pinot (F/FDJ). Nairo Quintana (COL/Arkéa), Egan Bernal (COL/Sky), Romain Bardet (F/Ag2r) und Richie Porte (AUS/Trek) haben neun weitere Sekunden eingebüßt.

Roglic führt die Gesamtwertung mit 14'' Vorsprung auf Pinot und 20'' auf den Deutschen Emanuel Buchmann (Bora) an. Bernal liegt 31'' zurück. Michel Ries (Trek) kam als bester Luxemburger mit einem Rückstand von 13'09'' auf Platz 51 ins Ziel. Jungels wurde am Ende 66. mit 15'52'' Rückstand - und fuhr in der gleichen Gruppe als Christopher Froome (GB/Ineos) ins Ziel.

