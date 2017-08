(jot) - Christine Majerus fühlt sich in Schweden äußerst wohl. Nach dem Erfolg im Mannschaftszeitfahren am Freitag mit Boels-Dolmans sprang am Sonntag im Straßenrennen beim WorldTour-Rennen Crescent Vargarda der vierte Platz im Straßenrennen heraus.



Während den 152 km gab es mehrere Ausreißversuche. Auch Boels-Dolmans zeigte sich sehr aktiv. Letztlich sollte die Entscheidung dennoch im Sprint eines arg dezimierten Hauptfelds fallen.

In diesem musste Luxemburgs Sportlerin des Jahres der finnischen Siegerin Lotta Lepistö (Cervelo), Marianne Vos (NL/WM3) sowie Leah Kirchmann (CAN/Sunweb) den Vortritt überlassen.



Ab Donnerstag wird Majerus beim Ladies Tour of Norway im Einsatz sein.