(jg) - Tragischer Unfall auf der vorletzen Etappe der Neukaledonien-Rundfahrt: Der 20-jährige französische Nachwuchsfahrer Mathieu Riebel ist auf der Abfahrt des Col de la Pirogue mit einem Krankenwagen kollidiert und dabei ums Leben gekommen. Riebels 31-jähriger Teamkollege Erwan Brenterch hat sich bei dem Unfall ein Bein gebrochen, wie die Veranstalter mitteilten.



Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar. Offenbar soll einer der Radfahrer nach einem technischen Defekt eine Kurve in der Abfahrt geschnitten haben, um wieder zum Peloton aufzuschließen.



Die Tragödie ereignete sich auf der neunten Etappe der Tour, an der 62 Sportler teilnehmen. Die Etappe wurde abgebrochen, das Rennen wird aber "im Einvernehmen mit den anderen Fahrern" fortgesetzt. Die zehnte Etappe wird allerdings gekürzt und die Zeiten werden eingefroren, so dass der Gesamtsieg von Léo Danes (F) bereits feststeht.



Ribel lag bis zu seinem tragischen Sturz an Position 14. Bei dem Rennen in dem französischen Überseegebiet trug riebel das Trikot von Shell Pacific. In Frankreich fuhr er 2017 für VCA Bourget und sollte kommende Saison zum Guidon Chalettois wechseln (DN1) wechseln.