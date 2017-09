(jg) - Der vierfache Tour-de-France-Sieger Christopher Froome (GB/Sky) hat die Gesamtführung bei der 72. Vuelta a Espana erfolgreich verteidigt. Die 13. Etappe über 175 km von Ecija zur Sierra de la Pandera entschied der polnische Radprofi Rafal Majka (Bora) zu seinen Gunsten. Im Gesamtklassement beträgt Froomes Vorsprung auf seinen Verfolger Vincenzo Nibali (I/Bahrain) 55''. Der Italiener konnte gestern im Ziel wegen der Zeitgutschrift als Dritter hinter Majka und Miguel Angel Lopez (COL/Astana) 4'' auf den Spitzenreiter aufholen. Dritter ist nun der Niederländer Wilco Kelderman (Sunweb/2'17''), der an David de la Cruz (E/Quick-Step) vorbeiziehen konnte.

Majka hielt sich in einer überraschend schnell geführten Etappe als einziger Ausreißer einer zehnköpfigen Gruppe bis zum Schlussanstieg an der Spitze und rettete 27'' Vorsprung vor Lopez ins Ziel. Majka setzte sich zehn Kilometer vor dem Ziel von seinen letzten Begleitern ab. Auf dem insgesamt zwölf Kilometer langen und 7,3 Prozent steilen Anstieg ließ sich der Pole anschließend nicht mehr einholen. Sein bisher bestes Ergebnis bei der 72. Spanien-Rundfahrt war Rang drei auf der achten Etappe.



Jungels lange bei den Favoriten



Froome kam bei der fünften von acht Bergankünften als Vierter zeitgleich mit Nibali mit 31'' an. Zwei Tage nach seinem Sturz neutralisierte Froome auf den letzten Kilometern Attacken des Franzosen Romain Bardet (Ag2r) von Spaniens Altstar Alberto Contador (E/Trek) und auch von Nibali.



Die Top-Favoriten auf den Vuelta-Gesamtieg sind am Sonntag bei der nächsten Bergankunft direkt wieder gefragt, wenn es auf einer 129,4 km langen intensiven Etappe in die Sierra Nevada geht und der Abschnitt auf 2500 m endet.



Dass die Formkurve von Bob Jungels ansteigt, war am Samstag ersichtlich. Der Quick-Step-Profi fuhr bis 8 km vor dem Ziel in der Gruppe um Froome und Co., zu einem Zeitpunkt als dort nur noch 25 Fahrer dem Tempo folgen konnten. Der Landesmeister scherte dann aus und ließ es locker angehen. Den Zielstrich überquerte er als 30. mit einem Rückstand von 8'16''. In der Gesamtwertung verbesserte sich der 24-Jährige um sechs Positionen auf Rang 44 (auf 1.12'50'').

Démare souveräner Sieger



In Belgien hat unterdessen Arnaud Démare (FDJ) die 97. Austragung der Brussels Cycling Classic (UCI-Kat. 1.HC) gewonnen und damit für den ersten französischen Erfolg seit 2001 gesorgt. Der 26-Jährige setzte sich nach 201 km mit Start und Ziel in der belgischen Hauptstadt im Sprint vor Marko Kump (SLO/UAE) und André Greipel (D/Lotto Soudal) durch, der seinen dritten Erfolg nach 2014 und 2015 knapp verpasste.

Das über insgesamt 13 kurze Anstiege führende, aber dennoch sprinterfreundliche Eintagesrennen wurde zunächst von einer fünf Fahrer starken Ausreißergruppe bestimmt. Fünf Minuten konnte sich das Quintett an Vorsprung herausfahren, zur Rennhälfte waren davon aber nicht einmal mehr 90'' übrig.

Während Nacer Bouhanni (F/Cofidis) und Marcel Kittel (D/Quick-Step) frühzeitig ausstiegen, wurden die fünf Ausreißer knapp zehn Kilometer vor dem Ziel gestellt. Als auch eine Attacke von Matthias Brändle (A/Trek) aus dem Feld heraus vereitelte wurde, war klar: Es kommt zum Sprint. Diesen entschied Démare nach starker Vorarbeit seiner Mannschaft problemlos zu seinen Gunsten.

Alex Kirsch (Veranclassic) arbeitete bis in den letzten Kilometer hinein für seine Teamkollegen und war mehrmals an der Spitze des Feldes zu sehen. Auf den letzten Metern nahm er die Beine hoch und fuhr als 64. mit 25'' Rückstand ins Ziel. Laurent Didier (Trek) beendete das Rennen vorzeitig.



Van der Breggen lässt Majerus jubeln

Auf der fünften Etappe der Boels Rental Ladies Tour (WorldTour) setzten sich am Samstagnachmittag die beiden wahrscheinlich stärksten Fahrerinnen im Peloton in Szene. Anna van der Breggen (NL/Boels) und Annemiek van Vleuten (NL/Orica) lösten sich auf dem anspruchsvolleren Profil rund 10 km vor dem Ziel aus einer 25-köpfigen Spitzengruppe und machten den Sieg untereinander aus. Van der Breggen gewann im Zweiersprint, van Vleuten konnte sich aber damit trösten, ihre Führung in der Gesamtwertung verteidigt zu haben. Dort liegt van der Breggen als Zweite vor der letzten Etappe 43'' zurück.

Christine Majerus, Teamkollegin von van der Breggen, zeigte sich auf dem fünften Abschnitt sehr aktiv. Sie griff früh an, kontrollierte dann das Tempo im Peloton und arbeitete hart für ihre Teamkolleginnen. Rund 15 km vor dem Ziel war ihre Arbeit getan. Majerus erreichte das Ziel nach 137,5 km als 36. mit 4'36'' Rückstand. In der Gesamtwertung liegt die Landesmeisterin an Position 35 (auf 6'32'').