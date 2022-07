Die Hauptstädter treten nächste Saison in der Youth League an, müssen aber einige Runden überstehen, um auf Europas Spitzenclubs zu treffen.

Youth League

Racings Talente messen sich mit den Stars von morgen

Bob HEMMEN Die Hauptstädter treten nächste Saison in der Youth League an, müssen aber einige Runden überstehen, um auf Europas Spitzenclubs zu treffen.

Fünf Jahre, nachdem sich F91 als erstes luxemburgisches Fußballteam in der UEFA Youth League beweisen durfte, können sich 2022/2023 erneut Talente aus dem Großherzogtum mit einem internationalen Gegner messen.

Racings U19-Mannschaft tritt am 14. September und 5. Oktober in der ersten Rund an. Während die Jugendteams aus Vereinen, deren erste Mannschaften in der Königsklasse spielen, am UEFA-Champions-League-Weg teilnehmen, bestreiten die Hauptstädter den Meisterweg.

Um die Play-offs zu erreichen und auf Europas Spitzenteams zu treffen, muss Racing zwei Runden überstehen. Am 31. August erfahren die Hauptstädter, gegen wen sie zunächst spielen werden. Düdelingen scheiterte 2017 an Sparta Prag.

