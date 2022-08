Adrien Daniele muss den Hauptstadtclub aus persönlichen Gründen schon wieder verlassen.

Racings neuer Trainer hört noch vor Saisonbeginn auf

Adrien Daniele wird in der anstehenden Saison doch nicht bei Racing an der Seitenlinie stehen. Wie der amtierende Doublé-Sieger am Donnerstag mitteilte, steht der Franzose dem Team aus „persönlichen Gründen“ nicht mehr zur Verfügung.

Daniele hatte Racing schon nicht nach Turin begleitet, wo das Frauenteam in der vergangenen Woche in der Champions-League-Qualifikation gefordert war.

Spielerin Elodie Martins sowie Assistenzcoach Mohammed Nouri übernehmen als Interimstrainer. Racing startet am 17. September in Mamer in die Saison.

