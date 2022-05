Die Fußballerinnen aus der Hauptstadt machen die Titelverteidigung vorzeitig perfekt. Sie haben in dieser Saison kein Pflichtspiel verloren.

Fußball

Racings Frauen sind wieder Meister

Die Fußballfrauen des hauptstädtischen Racing sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Am drittletzten Spieltag der Liga-Saison machten sie den zweiten Meistertitel hintereinander perfekt. Die Mannschaft um Kapitänin Julie Wojdyla gewann am Samstag 3:1 gegen den SC Ell.

Wojdyla (2.') erzielte das schnelle Führungstor für Racing, das sich danach im Stade Achille Hammerel lange schwer tat und mit 1:0 in die Halbzeitpause ging. Johanna Koenig glich zwischenzeitlich aus (61.'). Karoline Kohr (66.'/Foulelfmeter) und Chloé Luthardt (76.') trafen anschließend für die Gastgeberinnen.

Julie Wojdyla erzielte bereits in der 3.' den Führungstreffer. Foto: Stéphane Guillaume

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Mamer ist mit acht Punkten so groß, dass Racing an den verbleibenden Spieltagen in den nächsten zwei Wochen nicht mehr eingeholt werden kann. Der Meister hat in dieser Saison kein Pflichtspiel verloren. Bislang gab es 21 Siege und ein Unentschieden.

Racing hat auch Chancen auf den Doublé-Gewinn. Das Team steht im Halbfinale des Pokalwettbewerbs, in dem es an diesem Mittwoch auf die Entente Itzig/Cebra trifft.

