Coupe de Luxembourg

F91 steht nach irrem Spiel im Pokalfinale

Jan MORAWSKI Drei Mal liegt das Fußballteam aus Düdelingen bei Fola Esch hinten und darf dennoch jubeln. Auch Racing erreicht das Endspiel.

Ein denkwürdiges Spiel im Escher Stade Emile Mayrisch endet mit einem Düdelinger Sieg. Liga-Tabellenführer F91 wird am 27. Mai im Stade de Luxembourg also auch nach dem Pokaltitel greifen. Dort bekommt es die Mannschaft von Carlos Fanguiero mit Racing zu tun.

Beim 5:4 im Halbfinale lag F91 bei Fola dreimal zurück - und drehte die Partie am Ende durch zwei späte Tore von Samir Hadji (84.') und Adel Bettaieb (90.'). In der vierten Minute der Nachspielzeit sah Fola-Torwart Emanuel nach einer Notbremse noch die Rote Karte.

Fola-Torwart Emanuel Cabral muss fünfmal hinter sich greifen. Foto: Ben Majerus

Dabei waren die Hausherren nach der ersten Halbzeit durch zwei Tore von Mirza Mustafic (9.', 36.', Handelfmeter) auf der Siegerstraße. Nachdem den deutlich besser aufgelegten F91-Spielern durch Kevin van den Kerkhof (53.') und Filip Bojic (56.') der Ausgleich gelang, egalisierten die Gäste auch die erneute Fola-Führung durch Bruno Correia (63.') prompt wieder (Dejvid Sinani, 64.').

Am Ende half dem Heimteam von Trainer Sébastien Grandjean auch nicht, dass Correira in der 70.' zum zweiten Mal traf. Dass beide Trainer in der Schlussphase die Gelbe Karte sahen, zeigt, wie intensiv die Partie in Esch war.

Racings Yann Mabella (r.), hier gegen Vladyslav Kobylianskyi von Titus Petingen, entscheidet die Partie. Foto: Stéphane Guillaume

Derweil steht auch Racing durch das goldene Tor von Yann Mabella in der 90.' im Finale. Somit hat die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene die Möglichkeit, sich durch den Titel doch noch fürs internationale Geschäft zu qualifizieren.



Der 26 Jahre alte Franzose Mabella entschied die Partie bei Titus Petingen nach einem zu kurzen Rückpass von Verteidiger Mike Schneider. Zuvor hatten die Hausherren vor rund 600 Fans mehr vom Spiel gehabt, doch am Ende jubelten die Gäste.

