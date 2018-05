Etienne Louvrier ist nicht mehr länger Trainer des Racing. Seine Nachfolge wurde noch nicht geklärt.

Racing und Louvrier gehen getrennte Wege

Racing, das den Klassenerhalt in der Total League souverän geschafft hat, wird in der neuen Saison von einem neuen Coach trainiert. Die Zusammenarbeit mit Etienne Louvrier, der erst ein Jahr in der Verantwortung stand, wird nicht in der kommenden Saison fortgeführt.



Wer der Nachfolger des Belgiers wird, steht noch nicht fest.