Racing und Etzella mit hohen Siegen

David HEINTZ In der Titelgruppe wie auch in der Aufstiegs- und Abstiegsgruppe war am Samstagabend einiges los.

Den zwölften Meisterschaftssieg in Serie feierten die Musel Pikes am Samstagabend beim 95:90-Heimerfolg über T71. Aufseiten der Moselaner überragte neben Topscorer Holland (29 Punkte) aus einheimischer Sicht Nationalspieler Kalmes mit einem starken Double Double (27 Punkte, 15 Assists), wofür er lediglich 31 Minuten auf dem Parkett stand. T71 bleibt das einzige Team ohne Sieg in der Titelgruppe.

Racing verließ in Heffingen im dritten saisonalen Vergleich mit der USH das Parkett erstmals als Sieger. Den Grundstein zum souveränen Start-Ziel-Sieg legten Morton und Co. im ersten Viertel (20:6), ehe die Hauptstädter ihren Erfolg auf 82:54 ausbauten.

Starke Ettelbrücker



Etzella unterstrich beim 89:62-Erfolg in Esch, dass mit dem Doublésieger - wenn in der entscheidenden Saisonphase die Titel vergeben werden – zu rechnen sein dürfte. Bereits zur Pause führten Jairo Delgado und Co. in Lallingen mit 49:32. Phlippe Gutenkauf erzielte bis zur Pause 16 Zähler und deute an, dass er an der Seite des neuen Profiduos Kinney/Harrell langsam zur Meisterform aus der Vorsaison zurückfindet.



Debakel für Contern



In der Auf- und Abstiegsgruppe erlebte (Noch-)Erstligist Contern ein Debakel bei Nationale-2-Vertreter Résidence (84:113). Besser machte es Steinsel, das in Mersch beim Black Star zu einem 86:82-Pflichtsieg kam, wodurch die Lila-Gelben die (Rest-)Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben erhalten. Da Arantia Sparta mit 90:91 unterlag, beträgt Amicales Rückstand aufs rettende Ufer nur noch zwei Punkte.



Im Nationale-2-Vergleich schlug Telstar Zolver mit 77:71, wodurch die Hesperinger ihren Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz auf drei Siege ausbauten.