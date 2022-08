Die Hauptstädter treffen im Nachwuchswettbewerb auf den Verein aus dem schwedischen Stockholm.

Fußball

Racing trifft in der Youth League auf AIK

Bob HEMMEN Die Hauptstädter treffen im Nachwuchswettbewerb auf den Verein aus dem schwedischen Stockholm.

Racings Juniorenteam muss in der Youth League zunächst auswärts antreten. Wie die Auslosung am Mittwoch im schweizerischen Nyon ergab, treffen die Hauptstädter in der ersten Runde des Meisterwegs auf AIK.

Nationalspieler Vincent Thill spielt für die Profis des schwedischen Clubs. Das Hinspiel findet am 14. September in Stockholm statt, das Rückspiel am 5. Oktober in Luxemburg.

Racings Talente messen sich mit den Stars von morgen Die Hauptstädter treten nächste Saison in der Youth League an, müssen aber einige Runden überstehen, um auf Europas Spitzenclubs zu treffen.

Racing ist nach F91 erst das zweite Team aus dem Großherzogtum, das in der Youth League antritt. Der Verein muss zwei Runden überstehen, um die K.-o.-Phase zu erreichen.

Sollte sich Racing gegen AIK durchsetzen, würde sich der amtierende luxemburgische Juniorenmeister am 26. Oktober und am 2. November mit dem Sieger des Duells zwischen den Young Boys Bern (CH) und Domzale (SLO) messen.

