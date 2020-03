In der kommenden Saison sitzt Philip Dejworek nicht mehr als Trainer auf der Bank des Racing. Der Basketballverein aus der Hauptstadt hat sich von seinem Coach getrennt.

Racing trennt sich von Dejworek

Am Donnerstagabend entschied der nationale Basketballverband, dass sich bei den Männern Basket Esch den Meistertitel in der wegen der Corona-Krise vorzeitig beendeten Saison sicherte. Contern und Amicale müssen derweil bei den Männern als Tabellenletzter und Vorletzter den Gang in die Nationale 2 antreten.

Nun können alle Mannschaften demnach mit den Planungen für die kommende Saison beginnen. Racing hat bereits eine Entscheidung getroffen: Nach nur einer Saison ist das Intermezzo von Philip Dejworek an der Seitenlinie beendet. Die Hauptstädter haben sich von ihrem Coach getrennt und befinden sich nun auf der Suche nach einem Nachfolger.

Fünfter Tabellenplatz

Racing konnte mit dem Verlauf der abgebrochenen Spielzeit eigentlich zufrieden sein. Der Sprung in die Titelgruppe gelang. Dort holte man zwei Siege aus fünf Partien und beendete die Saison auf Platz fünf.

Dejworek arbeitete vor seiner Zeit beim Racing für den Basketballverband FLBB, davor stand er in Düdelingen beim T71 als Trainer in der Verantwortung.

