BGL Ligue

Racing siegt auch im zweiten Saisonspiel

Joe GEIMER Ein Tor reicht am Samstag für die Hauptstädter, um sich gegen Mondorf zu behaupten.

Zwei Spiele, sechs Punkte. Die Bilanz des Racing nach den ersten beiden Partien in der noch jungen BGL-Ligue-Saison kann sich sehen lassen. Nachdem sich das Team von Trainer Fahrudin Kuduzovic am vergangenen Wochenende knapp mit 3:2 beim FC Differdingen behaupten konnte, war man auch am zweiten Spieltag ein Tor besser als der Gegner.

Zum Auftakt der zweiten Spielrunde setzten sich Emmanuel Françoise und Co. knapp mit 1:0 gegen Mondorf durch. Mann des Tages war Angreifer Andreas Buch. Der 29-Jährige stieg in der 54.' nach einem Eckball von Mario Pokar am höchsten und köpfte unhaltbar zur 1:0-Führung ein. Für Pokar war es bereits die vierte Vorlage der Saison! Bei dem einen Tor sollte es bleiben.

Racing übernimmt somit zumindest vorläufig die Tabellenführung, während Mondorf bei drei Punkten bleibt. Am ersten Spieltag hatte man sich mit 2:0 gegen Hostert behauptet.

