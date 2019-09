Etzella hat gleich zum Auftakt der Basketballmeisterschaft eine Niederlage kassiert. Auch Vizemeister T71 musste sich am ersten Spieltag geschlagen geben.

Racing schockt Etzella, Sparta schlägt T71

(DW/bob) - Zum Auftakt eine Überraschung: Am ersten Spieltag der Basketballmeisterschaft musste Doublésieger Etzella eine Niederlage einstecken. Bei Racing in der Hauptstadt verloren Polfer und Co. in einer spannenden, aber nicht unbedingt hochklassigen Partie mit 68:72.

Etzella hatte zunächst stets einen leichten Vorsprung, ohne dabei aber zu überzeugen. In den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit drehte Racing unter dem Impuls von Profispieler White auf, so dass die Hauptstädter in der Pause mit 34:33 führten.

Auch in der zweiten Hälfte blieb es spannend. Etzella bekam White einfach nicht in den Griff, der im dritten Viertel 14 Punkte erzielte. Ein Treffer gelang ihm in den letzten zehn Minuten zwar nicht, dafür übernahmen Morton und Laures Verantwortung. Als Mersch fünf Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe zum Endstand verwandelte, war das Spiel entschieden.

T71 verliert



T71 verlor zum Saisonauftakt vor heimischer Kulisse gegen Sparta mit 76:87. Bei den Düdelingern kam Jeitz überraschenderweise zum Einsatz. Eigentlich hatte der 32-Jährige seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet. Spartas Robinson war mit 32 Punkten der Topscorer der Partie.

Philippe Arendt (rotes Trikot), hier gegen Düdelingens Ben Hurt, erkämpfte sich mit Sparta einen Auswärtssieg. Foto: Ben Majerus

Basket Esch musste in Contern in die Verlängerung, letztlich setzte sich das Team von Trainer Sylvain Lautié aber mit 106:92 durch. Jackson-Cartwright erzielte 30 Punkte für die Gäste.

Basketball: Spannende Pokalduelle Am Samstagmorgen wurden die 1/16-Finals der Coupe de Luxembourg im Basketball ausgelost. Auf einige Erstligisten warten interessante Aufgaben.

Die Musel Pikes behaupteten sich in Stadtbredimus gegen Heffingen mit 83:72. Profi Brown steuerte 31 Zähler zum Sieg der Moselaner bei.



Arantia hat sich zu Hause mit 90:86 gegen Amicale behauptet. Bei Fels kam US-Amerikaner Charles Cooper zum Einsatz, weil Terry Winn verletzungsbedingt fehlt.



Escher Frauen siegen



In der Frauenmeisterschaft setzte sich Basket Esch am Samstag in Contern mit 78:60 durch. T71 behielt zu Hause gegen Sparta mit 76:53 die Oberhand und die Musel Pikes siegten gegen Telstar mit 84:68. Gréngewald hatte bereits am Freitag gegen Etzella mit 79:68 gewonnen.



Am Sonntag (15.30 Uhr) findet in Walferdingen das Duell zwischen Résidence und Amicale statt.