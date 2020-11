Racing ohne Anführerin in die Champions League

Die Fußballfrauen des Racing spielen heute in Budapest erstmals in der Königsklasse. Dabei muss das Team auf eine wichtige Spielerin verzichten.

Es ist eine Premiere mit Hindernissen. Das Frauenfußballteam des Racing tritt am Dienstag (17 Uhr) erstmals in der UEFA Women's Champions League an. Die Luxemburgerinnen treffen auswärts auf den ungarischen Hauptstadtclub Ferencvaros Budapest.

Da die einheimische Liga wegen der Corona-Pandemie pausiert, haben die Racing-Frauen jedoch seit über zwei Wochen kein Spiel mehr bestritten ...