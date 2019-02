Der hauptstädtische Racing hat einen Ersatz für den verletzten Shannon Hale gefunden. Brian Harper verstärkt das Team bis zum Saisonende.

Racing mit neuem Profi

Bob HEMMEN Der hauptstädtische Racing hat einen Ersatz für den verletzten Shannon Hale gefunden. Brian Harper verstärkt das Team bis zum Saisonende.

Nachdem sich Shannon Hale verletzt hat, musste Racing einen neuen Profi suchen. Den hat das Team jetzt gefunden. Der 33-jährige Brian Harper verstärkt die Hauptstädter.

Er ist 2,06 m groß und spielte unter anderem für TBB Trier, die Eisbären Bremerhaven sowie in Estland, Japan, Israel und Zypern. Am Sonntag feiert er beim Auswärtsspiel in Esch sein Debüt.