Racing mit hohem Sieg in die Titelgruppe

Joe TURMES Racing hat am Ende der Normalrunde in der Total League Nervenstärke bewiesen und sich mit 90:74 bei Arantia durchgesetzt. Der Erfolg war gleichbedeutend mit dem Ticket für die Titelgruppe.

In der Basketball-Meisterschaft hat sich Racing am Sonntag das letzte Ticket für die Titelgruppe der Männer gesichert. Die Hauptstädter setzten sich nach sechs Niederlagen in Serie mit 90:74 bei Arantia durch.

Sparta siegte mit 99:84 bei Etzella. Heffingen besiegte überraschend Basket Esch mit 72:67. Durch die Ergebnisse am Sonntag waren Racing, Arantia und Sparta punktgleich. In der Dreiertabelle belegte Racing den ersten Platz. Da half es Sparta auch nicht, dass man den direkten Vergleich gegen den Racing und gegen Arantia für sich entschieden hatte.

Die Begegnung zwischen T71 und den Musel Pikes, die beide bereits vor dem Spieltag für die Titelgruppe qualifiziert waren, endete mit einem 96:81-Erfolg der Gäste.

Die Teilnehmer an der Titelgruppe der Männer Musel Pikes, Basket Esch, T71, Etzella, Heffingen, Racing

Auch bei den Frauen musste am Sonntag der Rechenschieber her. Die Musel Pikes verpassten die Titelgruppe trotz eines 76:55-Erfolgs bei T71. Die Entscheidung fiel letztlich in einem Vierervergleich zwischen T71, Basket Esch, Résidence und den Musel Pikes. Das Team von der Mosel schnitt in diesem am schlechtesten ab.

Die Teilnehmer an der Titelgruppe der Frauen Gréngewald, Amicale, Etzella, Basket Esch, Résidence, T71