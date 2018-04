Racing - Differdingen und Wiltz - Hostert lauten die Begegnungen im Halbfinale der Coupe de Luxembourg. Dies ergab die Auslosung am Freitag.

Racing misst sich mit Differdingen im Pokalhalbfinale

(jot) - Die Halbfinalbegegnungen in der Coupe de Luxembourg wurden am Freitagmittag im Verbandssitz der FLF in Monnerich ausgelost.



Racing empfängt Titelfavorit Differdingen. Wiltz aus der Ehrenpromotion trifft auf Hostert.



Die Begegnungen werden am 9. Mai ausgetragen.