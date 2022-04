Racing muss am 27. Spieltag der BGL Ligue gegen Rosport wieder zittern, gewinnt aber trotzdem.

BGL Ligue

Racing meldet sich zurück

Bob HEMMEN Racing muss am 27. Spieltag der BGL Ligue gegen Rosport wieder zittern, gewinnt aber trotzdem.

Nach zwei Niederlagen in Folge ist Racing zurück in der Erfolgsspur. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene zu Hause mit 2:1 gegen Rosport.

Dabei hatte der 27. Spieltag der BGL Ligue schlecht für die Hauptstädter angefangen, schließlich traf Jordy Soladio schon nach zwei Minuten für Rosport.

Dank Treffern von Yann Mabella (69.') und Karim Rossi (88.') konnte Racing das Spiel aber noch drehen und belegt nun zumindest vorübergehend Rang sechs.

Am Sonntag finden die restlichen Begegnungen des 27. Spieltags statt. Dabei kommt es unter anderem zum Spitzenspiel zwischen F91 und Hesperingen.

