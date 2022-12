Zum Auftakt des 14. Spieltags der BGL Ligue behaupten sich die Hauptstädter in Ettelbrück. Beim anderen Duell werden die Punkte geteilt.

BGL Ligue

Racing meldet sich mit Sieg zurück, Monnerich erkämpft Unentschieden

Bob HEMMEN Zum Auftakt des 14. Spieltags der BGL Ligue behaupten sich die Hauptstädter in Ettelbrück. Beim anderen Duell werden die Punkte geteilt.

Eine Woche nach der 0:2-Niederlage gegen die Union Titus Petingen ist Racing zurück in der Erfolgsspur. Am Samstag behauptete sich das Team von Trainer Fahrudin Kuduzovic zum Auftakt des 14. Spieltags der BGL Ligue in Ettelbrück mit 1:0.

Yannick Kakoko: „Die Gegner haben uns jetzt auf dem Zettel" Yannick Kakoko und Titus Petingen reiten aktuell auf einer Erfolgswelle, doch für den Trainer bleibt Bescheidenheit das Gebot der Stunde.

Jérôme Simon erzielte das einzige Tor der Partie nach 33 Minuten. Etzellas Mirko Kramaric sah in der 70.' Gelb-Rot.

Am Abend trennten sich Monnerich und Käerjeng mit einem 1:1-Unentschieden. Mathieu Leroux hatte die Gäste schon nach zwölf Minuten in Führung gebracht. Monnerichs Clayton de Sousa musste in der 69.' mit Gelb-Rot vom Platz, doch Eddire Mokrani erzielte in der 90.' den Ausgleichstreffer. In der Nachspielzeit sah auch Monnerichs Paulo Sousa Gelb-Rot.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.