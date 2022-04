Im Achtelfinale des Fußballpokals sind zwei Duelle zwischen Erstligisten besonders spannend. In einer weiteren Partie fallen zwölf Tore.

Coupe de Luxembourg

Racing kämpft Differdingen nieder

Im Spitzenspiel des Pokal-Achtelfinales darf die Mannschaft aus der Haupstadt jubeln. Durch ein Tor von Emmanuel Françoise (22.') setzte sich Racing am Mittwochabend gegen Differdingen durch. Die Partie vor 200 Zuschauern war durchwachsen, vor allem von beiden Offensivreihen kam wenig. So war es nicht überraschend, dass ein Treffer das Spiel entschied.

Ein Tor reichte auch in einem weiteren Duell der Erstligisten. Alexandre Laurienté sorgte in der 82.' dafür, dass sich Titus Petingen in Strassen über den Viertelfinaleinzug freuen durfte. Parallel ließ BGL-Ligue-Spitzenreiter F91 in Mondorf nichts anbrennen (4:0). Auch die anderen Erstligisten - Niederkorn, Fola und Etzella - gaben sich keine Blöße.

Der bislang einzige verbliebene Zweitligist in der Coupe de Luxembourg ist Käerjeng. Die Mannschaft setzte sich mit 2:0 gegen Ligakonkurrent Weiler durch. Die Begegnung zwischen Schifflingen und Canach ging nach einem 1:1 in die Verlängerung.

Coupe de Luxembourg - Achtelfinale Strassen (BGL) – Titus Petingen (BGL) 0:1

Mondorf (BGL) – Düdelingen (BGL) 0:4

US Esch (EP) – Niederkorn (BGL) 3:9

Bettemburg (EP) – Etzella (BGL) 2:4

Racing (BGL) – Differdingen (BGL) 1:0

Käerjeng (EP) – Weiler (EP) 2:0

Monnerich (EP) – Fola (BGL) 0:4

Schifflingen (EP) – Canach (EP) n. E. 5:3

BGL = BGL Ligue, EP = Ehrenpromotion



