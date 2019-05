Der Verwaltungsrat des Luxemburger Fußballverbandes hat entschieden, Racing den Landesmeistertitel zuzusprechen.

Racing ist Futsal-Meister

Die Luxemburger Futsal-Meisterschaft der Saison 2018/2019 ist definitiv beendet. Das hat der Verwaltungsrat des nationalen Fußballverbandes beschlossen. Gleichzeitig teilte die FLF mit, dass ausgehend von der Forfait-Niederlage aus dem 1. Finalspiel, die das Verbandsgericht gegenüber Differdingen aussprach, der Titel eines Indoor-Landesmeisters an den hauptstädtischen Racing geht.



Bekanntlich hatte die erste Begegnung der Finalserien zwischen Differdingen und Racing am 5. Mai in Oberkorn nach Ausschreitungen abgebrochen werden müssen. Daraufhin hatte die FLF entschieden, die Meisterschaft sofort zu beenden. Eine Entscheidung, die für Unmut bei beiden Clubs gesorgt hatte. Da es jedoch nicht der erste Zwischenfall in der Hallenmeisterschaft war, wollte die FLF Härte zeigen.



Differdingen reagierte bereits auf die Mitteilung der FLF und kündigte an, um 15 Uhr ein Video zu veröffentlichen, "das die Wahrheit zeigen wird". Der Vorstand der Futsal-Abteilung zeigte sich aufgrund des Urteil erschüttert.