Nur einen Tag nachdem bekannt wurde, dass Anton Mirolybov Racing verlassen wird, haben die Hauptstädter ihren neuen Trainer bekannt gegeben. Philip Dejworek übernimmt zur kommenden Saison.

Racing holt Trainer Dejworek

Bob HEMMEN Nur einen Tag nachdem bekannt wurde, dass Anton Mirolybov Racing verlassen wird, haben die Hauptstädter ihren neuen Trainer bekannt gegeben. Philip Dejworek übernimmt zur kommenden Saison.

Racing hat einen Nachfolger für Trainer Anton Mirolybov gefunden, der die Hauptstädter verlassen wird. In der kommenden Saison steht Philip Dejworek an der Seitenlinie. Der Deutsche, der zuletzt beim nationalen Basketballverband als Jugendcoach tätig war, soll mit Racing an die erfolgreiche Spielzeit anknüpfen.

Zwei Jahre in Düdelingen



Racing hatte es in die Titelgruppe geschafft und scheiterte erst im Viertelfinale an Amicale. Bevor Dejworek zur FLBB ging, stand er von 2015 bis 2017 bei T71 in der Verantwortung. Er soll sich bei den Hauptstädtern auch um die Talentförderung kümmern. Pit Rodenbourg bleibt der Co-Trainer des Teams.



Mirolybov und Racing gehen getrennte Wege Anton Mirolybov wird in der kommenden Saison nicht mehr Trainer von Racing sein.