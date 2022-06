Nach der Meisterschaft gewinnt die Mannschaft aus der Hauptstadt auch das Pokalfinale gegen Mamer.

Racing holt das Doublé im Frauenfußball

Der nächste Titel für Racings Fußballfrauen: Die Mannschaft aus der Hauptstadt hat sich nach dem Gewinn des Meistertitels auch das Doublé gesichert. Das Team um Kapitänin Julie Wojdyla setzte sich am Freitagabend im Finale der Coupe des Dames 3:2 gegen den FC Mamer durch.

Im Endspiel im Hesperinger Stade Alphonse Theis war Racing überlegen, brachte den Ball in der ersten Halbzeit trotz mehrerer Möglichkeiten aber nicht ins Tor. Dabei musste Mamer von der 36.' Minute an ohne reguläre Torhüterin auskommen. Sheila Hoja sah wegen einer Notbremse an Racing-Offensivspielerin Karoline Kohr die Rote Karte. Nach dem Platzverweis hütete Feldspielerin Julia Battisti das Tor des dezimierten Mamer-Teams. Sie vereitelte weitere Racing-Chancen.

Heiße Schlussphase

Zur Halbzeit stand es 0:0. Kimberley dos Santos sorgte schließlich (66.') für die Führung der Hauptstädterinnen. Kohr (76.') und Wojdyla (80.') trafen ebenfalls für Racing. In den Schlussminuten verkürzte Mamer durch Tore von Morgane Stibling (86.') und Jil Kohl (90.+3.') auf 2:3.

Racing war die dominierende Mannschaft der vergangenen drei Saisons. Vor einem Monat hatte sie den Meistertitel vorzeitig verteidigt. Auch im Pokalwettbewerb war es die zweite Trophäe hintereinander. Racing war Coupe-Gewinner 2019, danach wurde der Pokal coronabedingt zwei Jahre nicht vergeben.

