Racing-Frauen spielen gegen Juventus Turin

Andrea WIMMER Die Fußballerinnen treffen in der Champions League im August auf den mehrfachen italienischen Meister.

Luxemburgs Frauenfußballmeister Racing hat in der Champions League ein äußerst schweres Los erwischt. Der Doublégewinner trifft im europäischen Wettbewerb auf den fünfmaligen italienischen Meister Juventus Turin. Dies ergab die Auslosung am Freitag am UEFA-Sitz im schweizerischen Nyon.

Juventus ist in der ersten Runde auch der Gastgeber der Qualifikationsgruppe 6. Die Italienerinnen waren unter 42 Mannschaften an Nummer eins gesetzt. Turin und Racing bestreiten das erste Gruppen-Halbfinale, im zweiten Duell treffen der FC Flora Tallinn aus Estland und der israelische Club FC Qiryat Gat aufeinander. Die jeweiligen Sieger spielen das Gruppenfinale gegeneinander, die Verlierer das Spiel um Platz drei.

Racing holt das Doublé im Frauenfußball Nach der Meisterschaft gewinnt die Mannschaft aus der Hauptstadt auch das Pokalfinale gegen Mamer.

Die Mini-Turniere finden vom 18. bis 21. August statt. Danach folgt eine zweite Runde im September. Die eigentliche Gruppenphase beginnt im Oktober. Insgesamt nehmen 71 Mannschaften aus 49 Ländern teil.

Zum dritten Mal in Europa

„Es ist das schwerste Los. Aber wir freuen uns auch, dass wir gegen einen so prestigeträchtigen Verein antreten können. Für die Spielerinnen ist es die Chance, international auf sich aufmerksam zu machen“, sagte Philippe Ciancanelli, der Verantwortliche für den Frauenfußball beim Hauptstadtverein.

Racing nimmt zum dritten Mal hintereinander am europäischen Wettbewerb teil. Vor einem Jahr gelang der Mannschaft um Kapitänin Julie Wojdyla beim 1:0 gegen Sarajevo der erste Sieg eines luxemburgischen Frauenteams in der Champions League überhaupt.

