Racing-Frauen sind Fußballmeister

Andrea WIMMER Die Mannschaft aus der Hauptstadt sichert sich den Titel im Frauenfußball vorzeitig mit einem Sieg gegen Diekirch.

Das Frauenteam des hauptstädtischen Racing darf sich über den ersten Meistertitel im Luxemburger Frauenfußball freuen. Die Mannschaft um Kapitänin Julie Wojdyla machte den Erfolg am Samstag mit einem 8:1-Auswärtssieg gegen Diekirch vorzeitig perfekt. Der in dieser Saison ungeschlagene Racing hat acht Punkte Vorsprung vor den Verfolgern und ist auch an den noch ausstehenden zwei Spieltagen nicht mehr einzuholen.



In der Partie in Diekirch wurde der neue Meister seiner Favoritenrolle gerecht. Zur Pause führte Racing nach Toren von Edina Kocan (13.'), Elodie Martins (18.'), Kimberley dos Santos (25.') und Wojdyla (35.', 44.') bereits 5:0. In der zweiten Halbzeit erhöhten erneut Wojdyla (49.') und Martins (52.') sowie Sara Armannsdottir (71.') für den Hauptstadtclub. Joana Lourenco (80.') erzielte den Diekircher Ehrentreffer.

Die Racing-Frauen hatten 2019 bereits den Pokal gewonnen und auch die anschließende Ligasaison 2019/20 als Tabellenführer beendet. In der wegen Corona abgebrochenen Spielzeit wurde aber kein Titel vergeben.

