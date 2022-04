Am 23. Spieltag der BGL Ligue gibt Niederkorn gegen Hesperingen zweimal eine Führung aus der Hand. Auch der Racing gewinnt nicht.

BGL Ligue

Vier Tore und trotzdem kein Sieger im Spitzenspiel

In der Spitzenpartie des 23. Spieltags der BGL Ligue haben Niederkorn (2. Platz) und Hesperingen (3.) am frühen Samstagabend die Punkte geteilt. Beim 2:2 ging der FC Progrès vor fast 1.000 Zuschauern durch Mayron de Almeida zweimal in Führung (31.', 57.'), doch die Gäste vom FC Swift glichen durch Mehdi Terki (48.') und Dominik Stolz (80.') jeweils wieder aus.

Somit könnte Spitzenreiter F91 am Sonntag (16 Uhr) mit einem Sieg im zweiten Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten Differingen den Abstand auf Niederkorn vergrößern.

Progrès-Trainer Stéphane Leoni kann sich nicht über drei Punkte freuen. Foto: Ben Majerus

Derweil hat Racing im Kampf um die internationalen Plätze einen Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Jeff Saibene blieb im Heimspiel gegen Titus Petingen torlos.

Vor rund 100 Zuschauern zogen sich die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte für Lucas Pellegrini (75.') zurück und brachten das 0:0 über die Zeit. Während Petingen nach seinem ersten Unentschieden der Saison auf Rang zehn bleibt, ist Racing Sechster.





