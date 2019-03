Am 17. Spieltag der BGL Ligue hat sich F91 Düdelingen mit 3:0 bei der Escher Jeunesse durchgesetzt. Racing eroberte in Unterzahl einen Punkt.

Racing erkämpft Punkt in doppelter Unterzahl

Leader F91 ist einfach nicht aufzuhalten. Bei der Escher Jeunesse gewann Düdelingen am 17. Spieltag der BGL Ligue mit 3:0. Die Gastgeber, bei denen erstmals Keeper Kupatadze das Tor hütete, mussten bereits nach drei Minuten das 0:1 durch Couturier hinnehmen.

In der Folge war Jeunesse zwar bemüht, doch Pedro und seinen Teamkollegen fehlten im Spielaufbau die Ideen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Cruz in der 50.' auf 2:0, woraufhin die Gäste komplett die Kontrolle übernahmen. In der 58.' sorgte Sinani mit dem 3:0 für die vorzeitige Entscheidung.

Momar N'Diaye und der Escher Jeunesse fehlten gegen F91 um Clément Couturier (r.) die Ideen. Foto: Christian Kemp

Fola musste sich bei Titus Petingen mit 1:2 geschlagen geben. Die Gastgeber lagen zur Hälfte dank Treffer von Bojic (20.') und Sawaneh (35.') bereits mit 2:0 in Führung. Seydis Tor zum 1:2 ließ die Escher nach einer Stunde zwar wieder hoffen, doch das Team von Jeff Strasser konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.

Der FC Progrès sicherte sich beim 1:0 gegen RM Hamm Benfica drei wichtige Punkte. Weil Ramdedovic in der 41.' das einzige Tor der Partie gelang, eroberten die Niederkorner Platz zwei in der Tabelle.

Racing kämpft bis zum Schluss

In der Hauptstadt sah es lange nach einer Überraschung aus, weil Racing bis zur 90. + 4.' mit 2:3 gegen Differdingen zurücklag. Dann gelang da Mota das 3:3.

Szimayer hatte die Gastgeber in der 15.' in Führung gebracht, doch Siebenaler (18.') und Almeida (20.') drehten die Partie. In der 58.' traf Letzterer erneut. Da sowohl Shala als auch Nouidra mit Gelb-Rot vom Platz mussten, spielte Racing in der Schlussphase in Unterzahl.

Durch Nakaches Tor in der 78.' wurde es noch einmal spannend. Weil Racing nicht aufgab, holten die Hauptstädter am Ende einen Punkt.

Hostert gewinnt deutlich

Schlusslicht Rümelingen erlebte einen bitteren Abend. Vor heimischer Kulisse verlor das abstiegsgefährdete Team mit 0:4 gegen Hostert. Die Tore erzielten Lahyani (58.'), Denis Stumpf (60.'), Lavie (66.') und Eichhorn (73.').

Die derzeit starken Strassener gingen gegen Mondorf als Sieger vom Platz. Beim 1:0 reichte dem Heimteam ein Tor von Jager (52.').

Zum Abschluss des Spieltags trifft Etzella am Sonntag (16 Uhr) zu Hause auf Rosport.