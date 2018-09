Am Montag wurden in Bartringen die 1/16-Finals der Coupe de Luxembourg ausgelost. In der nächsten Runde kommt es zu mehreren Duellen zwischen Erstligisten.

Racing empfängt Differdingen

Nachdem am Wochenende die 1/32-Finals der Coupe de Luxembourg stattfanden, kennen die siegreichen Teams nun ihren nächsten Gegner. In Bartringen wurden die kommenden Paarungen von der FLF ausgelost. Das Topduell der nächsten Runde findet in der Hauptstadt statt, wo Racing auf Differdingen trifft. Bourscheid, der einzig verbliebene Drittdivisionär, bekommt es zu Hause mit der Escher Fola zu tun. Hostert tritt in Niederkorn an und F91 muss nach Sandweiler. Die Partien werden am 28 ...