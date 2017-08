(jot) - Ralph Diseviscourt hat das "Race around Austria" auf dem hervorragenden zweiten Platz beendet. Der Erstplatzierte Markus Hager aus Deutschland schlug den Luxemburger, indem er weniger lange Pausen einlegte.

Der 41-Jährige legte die 2 200 Kilometer, die an den Grenzen Österreichs entlang verliefen, in vier Tagen, fünf Stunden und 22 Minuten zurück und kam in der Nacht zu Sonntag um 2.09 Uhr an. Der Deutsche Markus Hager fuhr nach drei Tagen, 20 Stunden und 28 Minuten in St. Georgen über die Ziellinie. „Es war schwerer, als ich es erwartet hatte. Vor allem die Hügel in der ersten Hälfte des Rennens hatte ich etwas unterschätzt", erklärte Diseviscourt im Ziel.



30 000 Höhenmeter mussten überwunden werden. Dabei hatten die Fahrer mit widrigen Wetterbedingungen zu kämpfen. Hagel und Schneeregen auf Österreichs höchsten Pässen erschwerten ihnen das Leben, nachdem sie zu Beginn des Rennens mit Temperaturen um die 35 Grad Celsius konfrontiert waren. Unter anderem der Großglockner stand auf dem Programm. "Nach jedem Pass musste ich die Kleidung wechseln, da ich komplett unterkühlt war", so Diseviscourt. "Dies hat mich schon einiges an Zeit gekostet."

Diseviscourt: "Auf dem Rad war ich schneller als Hager"



Apropos Zeitverlust: Diseviscourt erklärte, dass Hager ihn neben der Strecke geschlagen habe. "Wenn ich eine halbe Stunde geschlafen habe, dann hat er sich nur fünf Minuten ausgeruht. Ich habe in erster Linie geschlafen, um meine Konzentration wieder zu steigern. Mein Kontrahent hat zudem nur Flüssignahrung zu sich genommen, während ich auf Festnahrung zurückgegriffen habe. Damit hat er auch Zeit eingespart. Ich muss analysieren, wie ich mich in diesen Bereichen noch verbessern kann. Auf dem Rad war ich nämlich schneller als Hager."

Auch der zweite Luxemburger, der beim "Race around Austria" am Start war, schlug sich sehr gut: Marc Leyder kam als Neunter nach vier Tagen, 19 Stunden und acht Minuten ins Ziel. "Ich wollte in erster Linie ins Ziel kommen. Gute Platzierungen stellen für mich immer nur einen Bonus dar", erklärte Leyder nach dem Rennen. Zwei Stunden betrug seine längste Pause. "Ich habe versucht, jedes Mal so lange durchzuhalten, bis ich Probleme mit der Wahrnehmung hatte."

Even Zehnter



Bei der "Race around Austria Challenge“ komplettierte Rick Even das starke Ergebnis aus Luxemburger Sicht. Beim Einstiegsrennen in den Ultraradsport mussten 560 km (6 500 Höhenmeter) absolviert werden. In 21.37'44'' sprang für Even der zehnte Platz heraus. Lokalmatador Dominik Schickmair gewann in 17.28'08''.