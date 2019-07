Julian Alaphilippe ist dem Gesamtsieg bei der Tour de France einen Schritt näher gekommen. Am Col du Galibier zeigte er zwar wieder Schwächen, verlor aber nur auf einen Konkurrenten Zeit.

Quintana siegt, Alaphilippe bleibt in Führung

Daniel WAMPACH

Nairo Quintana hat die 18. Etappe der Tour de France gewonnen. Auf den 208 km durch die Alpen, auf denen der Col de Vars, Col d'Izoard und Col du Galibier zu bewältigen waren, setzte sich der kolumbianische Radprofi vom Team Movistar als Solist durch.

Quintana fuhr in einer etwa 30-köpfigen Ausreißergruppe und ließ am letzten Anstieg, dem Col du Galibier, alle Konkurrenten stehen. Auch der Franzose Romain Bardet (F/Ag2r) fuhr in der Ausreißergruppe und wurde im Ziel in Valloire Zweiter mit 1'35'' Rückstand. Hinter dem Gipfel des Col du Galibier stand noch eine 19 km lange Abfahrt ins Ziel an.

Julian Alaphilippe (F/Deceuninck) hat sein Gelbes Trikot verteidigt. Kurz vor dem letzten Gipfel wurde er zwar von der Favoritengruppe abgehängt, nachdem Egan Bernal (COL/Ineos) und dessen Teamkollege Geraint Thomas (GB) attackiert hatten. In der Abfahrt schloss Alaphilippe aber schnell wieder auf, so dass fast alle Favoriten auf den Schlusssieg zusammen ins Ziel fuhren - bis auf Bernal, der nicht mehr eingeholt wurde.

Der Kolumbianer hatte im Ziel als Achter 4'46'' Rückstand auf seinen Landsmann Quintana, die Gruppe um Alaphilippe kam 32'' hinter Bernal ins Ziel.

Alaphilippe liegt in der Gesamtwertung nun noch mit 1'30'' Vorsprung auf Bernal in Führung, Dritter ist Thomas auf 1'35'', Vierter Steven Kruijswijk (NL/Jumbo) auf 1'47'' und Fünfter Thibaut Pinot (F/Groupama) auf 1'50''. Bardet hat das Bergtrikot von Tim Wellens (B/Lotto) übernommen.