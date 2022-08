Nairo Quintana wurde bei der Tour de France im Juli positiv auf das Schmerzmittel Tramadol getestet.

Radsport

Quintana nachträglich disqualifiziert

Joe GEIMER Nairo Quintana wurde bei der Tour de France im Juli positiv auf das Schmerzmittel Tramadol getestet.

Radprofi Nairo Quintana vom Team Arkéa-Samsic ist nach seinem sechsten Platz bei der Tour de France vorläufig disqualifiziert worden. Dem 32-jährigen Kolumbianer wurde in zwei Blutproben, nach der siebten Etappe (Super Planche des Belles Filles) und nach der elften Etappe (Col du Granon), Tramadol nachgewiesen.

Die Verwendung des Schmerzmittels steht seit dem 1. März 2019 auf der „Medical List“ und ist seitdem in Wettkämpfen untersagt, um die Gesundheit der Fahrer zu schützen. Die UCI stellte klar, dass es sich nicht um einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln handelt. Quintana wird nicht gesperrt und kann am Freitag an den Start der Spanien-Rundfahrt gehen.

Jungels jetzt Elfter?

Er kann die Entscheidung innerhalb der nächsten zehn Tage beim Internationalen Sportgerichtshof anfechten. Sollte die Disqualifikation aufrecht erhalten bleiben, würde sich Bob Jungels in der Tour-de-France-Schlusswertung auf Rang elf verbessern.

Bereits im September 2020 war die französische Polizei bei der Tour de France wegen Verdachts auf ein Dopingvergehen gegen mehrere Fahrer von Arkéa – Samsic vorgegangen. Dabei wurden unter anderem die Zimmer von Nairo Quintana und seinem Bruder Dayer Quintana durchsucht. Folgen hatte die Polizeiaktion allerdings nicht.



