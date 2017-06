(DW) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 26) hat sich beim ATP-Rasenturnier im Londoner Queen's Club ins Halbfinale gespielt. Bei den Aegon Championships (1 836 660 Euro) bezwang er Sam Querrey (USA/28) mit 6:4, 7:6 (7:5).



Der Luxemburger zeigte seinem Gegner gleich, dass er nur schwer zu schlagen sein würde und erspielte sich einen Vorteil. Beim Stand von 1:1 und dem zweiten Aufschlagspiel erarbeitete sich Muller drei Breakbälle, von denen er gleich den ersten nutzte.

Im Anschluss blieb Muller bei eigenem Aufschlag souverän, auch wenn er nur noch ein Mal zu Null spielte. Sein Gegenüber ließ sich vom Break zwar ebenfalls nicht beeindrucken und hielt sich bei eigenem Service in gleich drei Spielen schadlos. Da er Muller aber bei dessen Aufschlag nicht mehr gefährlich werden konnte, entschied der Luxemburger Satz eins nach 27 Minuten mit 6:4 für sich.

Allerdings bekam Muller in der Phase keinen Zugriff auf die Partie bei Querreys Aufschlag. Das setzte sich zunächst auch im zweiten Satz fort. Dann musste Muller kurz zittern, als er bei eigenem Service mit 0:30 in Rückstand lag, das Spiel mit vier gewonnenen Punkten in Folge dann aber trotzdem für sich entschied.

Kuriose Szene im Tiebreak



Beide blieben bei ihren Aufschlägen souverän, bis zum Stand von 5:6 aus der Sicht von Muller. Bei eigenem Aufschlag stand es bereits 40:15, doch dann brachte "Mulles" seinen Gegner mit zwei Fehlern zurück ins Spiel. Der 29-jährige Querrey erspielte sich zwei Break- und damit zwei Satzbälle, die Muller aber beide abwehrte. So kam es zum Tiebreak.

Querrey schaffte ein Minibreak zum 2:1, den der 34-jährige Luxemburger aber gleich konterte. Ein weiterer Minibreak pro Spieler folgte, ehe es beim Stand von 5:5 kurios wurde: Querrey schlug an einem etwas versprungenen Ball vorbei, ermöglichte Muller so ein weiteres Minibreak und den Matchball, den er auch gleich nutzte. Nach 1.21' war die hochklassige Partie vorbei.



Mullers Halbfinalgegner wird aktuell zwischen Marin Cilic (CRO/7) und Donald Young (USA/55) ermittelt.