Leichtathletik

Quartett stellt neuen nationalen Rekord auf

Yann DUARTE Bei der Team-EM der Leichtathleten unterbieten François Grailet, Pol Bidaine, Olivier Boussong und David Wallig eine Bestmarke aus dem Jahr 2019.

Die luxemburgische Leichtathletik-Elite ist derzeit bei den Europaspielen in Polen im Einsatz. Dort findet gleichzeitig die Team-EM statt. Am Mittwoch stellten François Grailet, Pol Bidaine, Olivier Boussong und David Wallig mit der Sprintstaffel der Männer (4 x 100 m) in 40'98'' einen neuen nationalen Rekord auf. Das Quartett unterbot die vorherige Bestmarke aus dem Jahr 2019 um 30 Hundertstelsekunden.

Nach dem Aufstieg in die zweite Division bei der vergangenen Ausgabe im Jahr 2021 wird es für die FLA-Delegation diesmal um den Klassenerhalt gehen. Bislang belegt das luxemburgische Team jedoch den 16. und damit letzten Platz.

