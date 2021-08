Mit zwei souveränen Auftritten qualifizieren sich Luxemburgs Tischtennismänner für die Team-Europameisterschaft in Rumänien.

Qualifikationsturnier

Tischtennismänner machen EM-Teilnahme klar

Jan MORAWSKI Mit zwei souveränen Auftritten qualifizieren sich Luxemburgs Tischtennismänner für die Team-Europameisterschaft in Rumänien.

Luxemburg wird sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern an der Team-Europameisterschaft im Tischtennis teilnehmen, die vom 28. September bis 3. Oktober im rumänischen Cluj stattfindet. Während Ni Xia Lian und Co. bereits sicher dabei waren, qualifizierte sich die Männermannschaft am Samstag.

Ni Xia Lian macht der fünfte Olympia-Auftritt Hoffnung Die 58-jährige Tischtennisspielerin hat trotz der Zweitrundenniederlage gezeigt, dass sie noch immer mit der Konkurrenz mithalten kann.

Beim Qualifikationsturnier in Serbien gewann die FLTT-Truppe erst mit 3:1 gegen Montenegro, in dessen Reihen Howalds Spitzenspieler Irfan Cekic aufschlug. Das abschließende 3:0 gegen San Marino machte die EM-Teilnahme klar. Für Luxemburg spielten Eric Glod (Hirtshals/DK), Luka Mladenovic (Mainz/D), Gilles Michely (Düdelingen) und Eric Thillen (Berburg).

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.