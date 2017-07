(ms) - Am Dienstag wurden in Wien die Gruppen der ersten Qualifikationsphase zur Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark ausgelost. Insgesamt nehmen 23 Nationen aufgeteilt in sechs Gruppen an dieser Runde teil.



Luxemburg wurde in die Gruppe A gelost und trifft mit Russland auf einen echten Hochkaräter. Auch wenn die Erfolge der Russen – Olympiasieger 2000, Weltmeister 1997 und Europameister 1996 – schon mehrere Jahre zurückliegen, so besticht die Mannschaft weiterhin mit talentierten Spielern und ist Stammgast bei jeder WM oder EM.



Das Team von Nationaltrainer Adrian Stot trifft ebenfalls auf die Slowakei, die immerhin bereits zwei WM- und vier EM-Teilnahmen aufzuweisen hat. Die Slowaken werden wohl mit den Russen um den Gruppensieg, der für die Play-offs berechtigt, kämpfen.



Ein schlagbarer Gegner



Die FLH-Auswahl kann aber den dritten Rang anvisieren. Mit Finnland trifft man nämlich auf einen Gegner auf Augenhöhe. Es ist in den vergangenen fünf Jahren das vierte Mal, dass beide Nationen aufeinandertreffen. Mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei zum Teil knappen Niederlagen fällt die Bilanz nicht so schlecht aus, sodass Luxemburg durchaus auf Erfolgserlebnisse in den beiden Duellen mit Finnland hoffen kann. Der erste Spieltag wird bereits am 25/26. Oktober ausgetragen.