(jot) - Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 804) kennt ihre Gegnerin in der ersten Qualifikationsrunde der BGL BNP Paribas Luxembourg Open in Kockelscheuer. Es geht für die 17-jährige Wildcard-Inhaberin gegen die an acht gesetzte Yanina Wickmayer (B/119).



Die Begegnung geht am Samstag als vierte Begegnung nach 9.30 Uhr über die Bühne.