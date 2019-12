Der russische Präsident Vladimir Putin schließt nicht aus, gerichtlich gegen die verhängten Strafen der WADA vorzugehen.

Putin: Sperre ist "politisch motiviert"

(dpa/sid) - Russlands Staatspräsident Vladimir Putin hat die verhängte Vierjahressperre durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen sein Land wegen manipulierter Doping-Daten als "politisch motiviert" bezeichnet. Die Sperre "widerspreche", so Putin, der Olympischen Charta.

"Dem russischen Olympischen Komitee ist nichts vorzuwerfen. Und wenn diesem Komitee kein Vorwurf gemacht wird, sollte das Land an Wettbewerben unter seiner eigenen Flagge teilnehmen", erklärte Putin am späten Montagabend am Rande des Ukraine-Gipfels in Paris. Putin betonte, dass sein Land nicht kollektiv für einzelne Doping-Fälle bestraft werden dürfe. „Es gibt wohl Grund zur Annahme, dass es bei solchen Entscheidungen nicht um die Sauberkeit des Weltsports geht, sondern um politische Überlegungen. Diese sind nicht im Interesse des Sports und der olympischen Bewegung.“

Putin: "Keine juristische Grundlage"

Weiter sagte sagte der russische Präsident: „Wir müssen uns diese Entscheidung zunächst sehr genau anschauen“, sagte Putin. Es sei aber offensichtlich, dass es keine juristische Grundlage für die Entscheidung gebe und auch nicht der Satzung der Olympischen Spiele entspreche. „Wir haben allen Grund, Klage beim Internationalen Sportgerichtshof) einzureichen.“ Russland hat 21 Tage Zeit, Einspruch gegen das WADA-Urteil einzulegen.



Russland darf nach dem am Montag verkündeten WADA-Beschluss als Nation unter anderem nicht an den beiden kommenden Olympischen Spielen in Tokio 2020 und Peking 2022 sowie der Fußball-WM in Katar 2022 teilnehmen. Die Sanktionen umfassen einen ganzen Strafenkatalog, russische Sportler dürfen aber bei sportlichen Großereignissen unter bestimmten Voraussetzungen als "neutrale Athleten" starten.