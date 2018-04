Am 23. Spieltag der BGL Ligue hat sich Rosport eindrucksvoll in Hostert durchgesetzt. Beim Duell zwischen Fola und Jeunesse gab es keinen Sieger. Etzella kehrt zurück ins Oberhaus.

Punkteteilung im Escher Derby, Etzella steigt auf

An diesem Wochenende stand am 23. Spieltag der BGL Ligue das Escher Derby zwischen Fola und Jeunesse im Fokus. Die Gäste wollten gewinnen, um die Chancen auf den Europacup zu erhöhen. Obwohl das Team von Trainer Marc Thomé mit 1:0 in Führung lag (N'Diaye traf in der 45.'), trennten sich beide Mannschaften am Ende unentschieden. Koçur gelang in der 65.' der Ausgleichstreffer per Foulelfmeter.



Rosport hat wichtige Punkte aus Hostert entführt. Das abstiegsbedrohte Team setzte sich auswärts durch. Gaspar (23.', 37.') und Lascak (59.') trafen für die Gäste. Durch ein Eigentor Beckers (79.') endete das Spiel mit 1:3.

Racing gewinnt das Hauptstadtderby Racing hat sich im Hauptstadtderby gegen RM Hamm Benfica mit 1:0 durchgesetzt. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Nationalspieler da Mota.

Ärgern wird sich Rosport trotzdem, weil Mondorf in Strassen eine Führung verspielt hat. Nach 38 Minuten lag das Team von Trainer Arno Bonvini dank May in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde Strassen jedoch besser und drehte das Spiel durch Tore von Lourenco (71.') und Edis Agovic (79.').



Die US Esch unterlag Differdingen vor heimischer Kulisse mit 0:3. Perez (6.'), Jänisch (29.') und Bettmer (38.') durften jubeln.

Souveräner Spitzenreiter



Spitzenreiter F91 lag bei Titus Petingen zwar 0:1 zurück, weil Bojic in der 8.' zur Führung traf, doch die Düdelinger drehten die Partie. Dank Treffern von Turpel (37.', 71.') und Ibrahimovic (67.') setzte sich der Favorit durch.

Bereits am Samstag siegte Racing im Hauptstadtderby gegen RM Hamm Benfica mit 1:0.

Am Montag (20 Uhr) kommt es zum Duell zwischen Niederkorn und Rodange.

Etzella steigt auf

In der kommenden Saison wird auch Etzella wieder in der BGL Ligue spielen. Nach dem 4:2-Erfolg bei Norden 02 stehen die Ettelbrücker als erster Aufsteiger fest. Rümelingen muss sich noch etwas gedulden, weil die Schützlinge von Trainer Sven Loscheid in Erpeldingen eine 2:3-Niederlage kassierten und Käerjéng in Hesperingen mit 2:1 gewann.