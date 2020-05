Fünf Aufstiegsaspiranten sind nicht damit einverstanden, wie der Fußballverband FLF die nationale Meisterschaft 2019/2020 gewertet hat.

Protestschreiben an die FLF

Joe TURMES Fünf Aufstiegsaspiranten sind nicht damit einverstanden, wie der Fußballverband FLF die nationale Meisterschaft 2019/2020 gewertet hat.

Der Luxemburger Fußballverband hatte vor zwei Wochen entschieden, die Saison vorzeitig zu beenden. Absteiger gibt es keine und nur die Teams steigen auf, die direkte Aufstiegsplätze belegen. Dies stört nun den Verein aus Schifflingen, der als Tabellenzweiter des 2. Bezirks der 1. Division noch vom Aufstieg in die Ehrenpromotion geträumt hatte. Er hat ein Protestschreiben an den Fußballverband gerichtet.

Die FLF begründete den Verzicht auf Absteiger mit dem Argument, dass sich die Teams auf den hinteren Plätzen noch hätten retten können. Dann müsse man dem Schifflinger Verein zufolge allerdings auch berücksichtigen, dass die gut platzierten Teams noch hätten aufsteigen können.



Alleingang ohne Dialog

Man wirft der FLF einen Alleingang ohne Dialog mit den Vereinen vor. Dies sei problematisch, da der Fußballverband die Statuten und Reglemente bei der Klärung der Auf- und Abstiegsfragen nicht respektiert habe.

Neben Schifflingen haben auch Bissen (1. Bezirk in der 1. Division), Böwingen (1. Bezirk in der 2. Division), Bartringen (2. Bezirk in der 2. Division) und Moutfort (2. Bezirk in der 3. Division) das an den Fußballverband FLF gerichtete Protestschreiben unterschrieben. Alle Teams vereint, dass sie sich in den von der FLF veröffentlichten Schlusstabellen auf einem Barrageplatz befinden.

