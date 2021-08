Der FC Déifferdeng 03 bekommt einen prominenten Neuzugang. Logan Bailly wechselt nach Luxemburg - allerdings nicht als Spieler.

Prominenter Name

Ehemaliger belgischer Nationaltorwart in Differdingen

Fans der deutschen Bundesliga und des belgischen Fußballs kennen seinen Namen ganz sicher: Logan Bailly verzückte die Anhänger von Borussia Mönchengladbach, Genk oder Louvain gleichermaßen, wenn er zwischen den Pfosten Glanzparaden zeigte. Der Torwart absolvierte zu seiner Glanzzeit vor rund zehn Jahren gar acht Länderspiele für Belgien.

Mittlerweile ist Bailly 35 Jahre alt. Zuletzt war er nach einer Station bei Celtic Glasgow in der Heimat in Mouscron und Namur aktiv.

Nun wechselt er in die BGL Ligue - allerdings nicht als Spieler. Bailly schließt sich dem FC Déifferdeng 03 an und wird eher an der Seitenlinie aktiv sein. Der Belgier wird beim Club von Präsident Fabrizio Bei eine Rolle im Betreuerstab („Staff technique“) übernehmen.

Am Samstagabend (18 Uhr) muss Differdingen am zweiten Spieltag der BGL Ligue in Rosport ran.

