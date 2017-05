(jg) - Die SkodaTour de Luxembourg wird am Mittwochabend lanciert. Zum Auftakt steht ein Kampf gegen die Uhr in der Hauptstadt auf dem Menü der insgesamt 108 Teilnehmer. Der kurze Prolog mit dem ganz besonderen Charme hat sich an Ort und Stelle zu einer festen Institution gemausert. Die anspruchsvolle Strecke wird erneut viele Fans an die Straßen locken. Beim Einzelzeitfahren wird Richard Weinzheimer (D/Lotto-Kern Haus) um 19.05 Uhr als erster Fahrer am Boulevard Roosevelt von der Startrampe rollen. Gegen 21 Uhr werden die Radsportfans dann wissen, wer am Donnerstag zur ersten Etappe das Gelbe Trikot mit dem Logo der Nation-Branding-Kampagne überstreifen darf.

Der Parcours hat sich verändert: Im Vergleich zu 2016 ist die knifflige Strecke nämlich rund 800 m kürzer. Die Teilnehmer fahren nicht mehr über den Pont Adolphe sondern über den Viaduc (Passerelle). Über die Rue de Prague geht es zum „Breedewee“ und oberhalb dieser entscheidenden Passage nach links in die Rue de Boucherie. Das Ziel befindet sich nicht mehr auf dem „Knuedler“, sondern in der Rue Notre-Dame („Ënneschtgaass“). Zuvor geht es am großherzoglichen Palast vorbei in die Rue de l'Eau und schließlich ins Ziel.

Neuer Streckenrekord?

In den vergangenen Jahren bewegte sich die Streckendistanz zwischen 2,5 km und 2,9 km, diesmal allerdings sind nur 2,14 km zu absolvieren – kürzer war der Prolog noch nie! Der Sieger des Chronos wird dadurch in diesem Jahr wahrscheinlich auch die Bestzeit unterbieten, die seit dem Jahr 2008 von Fabian Cancellara gehalten wird und bei 3'38'' steht. Zum Vergleich: 2014 und 2015 blieb die Zeit des Siegers bei 3'58'' stehen, vor zwölf Monaten auf nassen Straßen gar erst bei 4'20''.

Knackpunkt wird der erwähnte „Breedewee“ sein. Rund 800 m vor dem Ziel geht es den giftigen Anstieg mit durchschnittlichen 12,09 Prozent auf den recht tückischen Kopfsteinpflastern empor. Dort werden die entscheidenden Sekunden auf die Konkurrenz herausgefahren. Explosivität und Punch sind die entscheidenden Kriterien. Zwar sind mit Jempy Drucker (BMC), Alex Kirsch (Veranclassic), Tom Thill, Jan Petelin, Mike Diener, Ivan Centrone (alle Differdingen-Losch), Gaëtan Pons, Tom Wirtgen (beide Leopard) und Luc Turchi (Lotto-Kern Haus) insgesamt neun Luxemburger am Start, die aussichtsreichsten Chancen auf ein Topresultat beim haben aber zweifellos die beiden Profis Drucker und Kirsch

Die Startzeiten des Prologs:



Die Startliste der 77. SkodaTour de Luxembourg: