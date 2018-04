Im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg war doch etwas überraschend Endstation für Progrès Niederkorn und Jeunesse Esch.

Progrès und Jeunesse raus

David Thinnes Titus Petingen schaffte es in der Coupe de Luxembourg den großen Favoriten Progrès Niederkorn mit 1:0 auszuschalten.

Nach der schmerzhaften Niederlage in der BGL Ligue am vergangenen Wochenende musste Progrès Niederkorn am Mittwochabend die nächste Enttäuschung hinnehmen: Im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg schied der Club überraschend mit 0:1 bei Titus Petingen aus. Das Siegtor für Titus war in der 29.' durch Gashi gefallen. Das Spiel war zu Beginn für 10' wegen eines Gewitters unterbrochen worden.



Jeunesse wusste, dass es gegen Racing auf der Hut sein muss. Doch dies gelang der Mannschaft von Coach Thomé nicht. Durch ein Doppelpack von Shala und Da Mota innerhalb von drei Minuten führten die Gäste nach 21' mit 2:0. Soares verkürzte kurz vor der Pause auf 1:2.Den Schlusspunkt setzte Dionisio in der 83.'.



Wiltz entscheidet das Duell der Vereine aus der Ehrenpromotion in Rümelingen mit 2:0 für sich. Neben Grevenmacher ist Wiltz damit der zweite Verein aus der Ehrenpromotion im Pokalviertelfinale. Nicht geschafft hat es Käerjéng, das beim 1:5 gegen Rodange chancenlos war.



Die Ergebnisse

Titus Petingen – Niederkorn 1:0

Jeunesse – Racing 1:3

Käerjéng – Rodange 1:5

Rümelingen – Wiltz 0:2

Vor zwei Wochen hatten sich bereits Hostert, Differdingen, Grevenmacher und US Esch für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Das Viertelfinale findet am Mittwoch, dem 18. April statt.