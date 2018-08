Das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa League findet nun doch in Differdingen statt und nicht, wie ursprünglich geplant, im Stade Josy Barthel. Auch der Termin hat sich geändert.

Progrès - Ufa doch in Differdingen

David THINNES

Eigentlich sollte Progrès sein Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Ufa (RUS) am 14. August im Stade Josy Barthel bestreiten. Nach Absprache mit dem europäischen Verband und den luxemburgischen und russischen Föderationen wird die Begegnung nun am Donnerstag in Differdingen stattfinden. Auch die Anstoßzeit wurde von 18 Uhr auf 19 Uhr verlegt. Das Hinspiel findet am Donnerstag (16 Uhr) in Ufa statt.



Am Donnerstag, 16. August, wird auch Düdelingen sein Rückspiel gegen Warschau im Stade Josy Barthel bestreiten. Hier geht es um 20 Uhr los.