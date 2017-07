(jot) - Auf Charly Schinker wird es am Donnerstagabend besonders ankommen, wenn Niederkorn ab 20 Uhr Luxemburger Zeit noch das Weiterkommen in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League bei AEL Limassol schaffen will.

Jedes Gegentor könnte nämlich nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel tödlich sein. Der Neuzugang aus Rümelingen fühlt sich bereit, ein weiteres Mal Stammtorhüter Sébastien Flauss gut zu vertreten.



Schinker bereiten die groß gewachsenen Spieler des Gegners kein Kopfzerbrechen. "Ich bin zwar nur 1,83 m groß, besitze aber über eine gute Sprungkraft. Zudem funktioniert das Zusammenspiel mit den Verteidigern bereits gut. Schätze ich eine Situation als gefährlich ein, dann boxe ich auch mal lieber einen Ball heraus, anstatt ihn zu fangen. Dies gilt auch bei Rückpassen. Wenn das Risiko zu groß wird, entscheide ich mich für einen Befreiungsschlag, auch wenn wir in der Regel einen gepflegten Spielaufbau an den Tag legen wollen."



Aufwärmen? "Ich bin kein verletzungsanfälliger Spieler"



Der 29-Jährige war im Rückspiel gegen die Glasgow Rangers in der 33.' nach der Adduktorenverletzung von Flauss ins kalte Wasser geworfen worden. Aufgewärmt hatte er sich nicht richtig. "In meinen Augen war ich in mentaler Hinsicht direkt bereit. Die Leistung eines Torhüters wird zu 70 Prozent im Kopf entschieden. Ich hatte mich zwar nicht lange aufgewärmt, ich bin allerdings auch kein verletzungsanfälliger Spieler."



Im Kampf um die Nummer eins bei Progrès hält sich Schinker mit Kampfansagen zurück. "Ich will vor allem zeigen, dass man auf mich zählen kann. Das Niveau auf europäischer Ebene ist doch höher als in der BGL Ligue."

Nationalmannschaft: "Ich stehe zu meinen Aussagen"



Schinker zählte bis zum Jahr 2015 zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft, ehe er zurücktrat und Trainer Luc Holtz scharf kritisierte. "Ich bin nicht die Marionette von Holtz", erklärte er unter anderem gegenüber wort.lu/fr. Nun wird wieder über die Torhütersituation in der Nationalmannschaft diskutiert, nachdem Anthony Moris und Ralph Schon verletzt sind und um ein schnelles Comeback kämpfen.

"Die Nationalmannschaft hat nun vielleicht ein Problem. Ich beschäftige mich allerdings nicht damit. Ich habe vor zwei Jahren meine Meinung gesagt, als ich aufgehört habe. Ich stehe zu meinen Aussagen, auch wenn diese vielleicht aus der Emotion heraus getätigt worden sind. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Ich bin selbstverständlich gesprächsbereit, wenn jemand auf mich zukommen sollte. Es ist jedoch nicht an mir, Forderungen zu stellen."