Der FC Progrès hat das 0:1 aus dem Hinspiel gedreht und setzt sich mit einem 2:0 im Rückspiel gegen Honved Budapest durch und qualifiziert sich für die dritte Qualifikationsrunde der Europa League.

Progrès schafft den Sprung in die nächste Runde

David THINNES Der FC Progrès hat das 0:1 aus dem Hinspiel gedreht und setzt sich mit einem 2:0 im Rückspiel gegen Honved Budapest durch und qualifiziert sich für die dritte Qualifikationsrunde der Europa League.

Vor dem Spiel hatten Spieler und Coach an das Weiterkommen geglaubt. Und dies sollte sich auszahlen: Progrès besiegt Honved Budapest (H) im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League mit 2:0 und steht in der nächsten Runde. Niederkorn musste lange zittern, ehe das Weiterkommen fest stand.



Die Gastgeber hatten in den Anfangsminuten der ersten Halbzeit gleich mehrere klare Chancen, um in Führung zu gehen. Doch Karapetian und Françoise vergaben aus aussichtsreicher Position. Für das 1:0 sorgte dann De Almeida in der 21.' mit einem abgefälschten Schuss, bei dem der Gästetorwart chancenlos war.

In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann ausgeglichener. Der viel umjubelte Treffer zum 2:0 fiel dann in der 84.' durch Matias.



Gegner in der dritten Qualifikationsrunde ist Ufa (RUS), das sich gegen Domzale (SLO) durchsetzte. Das Hinspiel findet kommende Woche in Russland statt. Niederkorn wird sein erstes Spiel der BGL Ligue, das am Sonntag gegen Rümelingen stattfinden sollte, zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.