(jot/DH) - Rückschlag für Progrès Niederkorn: Neuzugang Mario Mutsch fällt mit einer Muskelverletzung am rechten Oberschenkel drei Wochen aus. Damit steht der Kapitän der Nationalmannschaft nicht für die Spiele in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League gegen die Glasgow Rangers zur Verfügung.



Mutsch wird allerdings in der Nacht zu Dienstag mit dem FC Progrès nach Glasgow reisen, wo am Donnerstag das Hinspiel über die Bühne geht. Der 32-Jährige wird seine Teamkollegen moralisch unterstützen. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag ab 19.45 Uhr im hauptstädtischen Stade Josy Barthel statt.