von Bob Hemmen

Endlich wird wieder Basketball gespielt! Am Samstag beginnt die neue Saison in der Total League. Im neuen Modus kämpfen weiterhin zehn Teams um gute Resultate, doch auch in der Saison 2017/2018 wird es wieder Überraschungen auf der einen, und Enttäuschungen auf der anderen Seite geben. Eine Analyse aller Teams sowie Prognosen, wie die anstehende Spielzeit für jede Mannschaft laufen wird.

Amicale Steinsel

Stärken: Amicale ist der Doublésieger und bleibt das beste Team der Liga ...