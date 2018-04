Mit 37 Jahren beendet Profiboxerin Caroline André ihre Karriere. Die Luxemburgerin veröffentlichte eine emotionale Stellungnahme.

Profiboxerin André hört auf

Bob HEMMEN Mit 37 Jahren beendet Profiboxerin Caroline André ihre Karriere. Die Luxemburgerin veröffentlichte eine emotionale Stellungnahme.

Wie Caroline André via Facebook verkündete, beendet die Profiboxerin ihre Karriere. Eigentlich hätte sie am 5. Mai bei einem internationalen Event in Düdelingen antreten sollen, doch dieses wurde nun abgesagt.

"Mehr als zehn Jahre hat Boxen mein Leben bestimmt, jetzt ist es an der Zeit, aufzuhören. Diese Entscheidung bricht mir das Herz, doch ich kann auf wunderbare Jahre zurückblicken. Leider habe ich nicht all meine Ziele erreicht, aber ich habe immer hart gearbeitet, um den Sport hierzulande zu fördern", erklärte die 37-Jährige in einer emotionalen Stellungnahme und fügte hinzu: "Für mich ist es an der Zeit, neue Herausforderungen anzugehen, doch ich möchte mich bei allen bedanken, die mich während meiner Laufbahn motiviert und unterstützt haben."